Украинка Магучих получила премию в 20 тысяч долларов

Новости спорта:Легкоатлетка Магучих получит $20 тысяч премии за победу в серии международных соревнований.

Спортсменку из Днепропетровщины Ярославу Магучих наградили денежной премией 20 тысяч долларов за победу в серии международных легкоатлетических соревнований World Athletics Indoor Tour.

Об этом сообщили в управлении молодежи и спорта Днепропетровской ОГА.

«Соревнования проходили в несколько этапов с января по конец февраля. Ярослава сначала победила в немецком Карлсруэ. Там установила новый мировой рекорд U-20 в помещении, преодолев высоту 2,02 м. Далее легкоатлетка завоевала «золото» в Глазго с результатом 1,93 м. В целом спортсменка набрала 20 баллов. Это вдвое больше, чем у ее ближайшей соперницы Амины Смит из США», - отметили в управлении.

Кроме Магучих, денежное вознаграждение получит еще одна украинка - Марина Бех-Романчук. Девушка победила в 4 турах World Athletics Indoor Tour. Прыгунья в длину набрала 40 баллов, а ближайшая ее соперница - всего 14.

Бех-Романчук стала второй легкоатлеткой в истории соревнований, которой удалось получить четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и больше.

Ярослава и Марина также получили путевку на чемпионат мира 2021 года.