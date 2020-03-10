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Моралес: У Свитолины нет украинской идентификации

Моралес: У Свитолины нет украинской идентификации
19:17 Сегодня Телеграф Чемпіон Фото: Фейсбук

Новости спорта:Известный комментатор – об Элине Свитолиной.

Известный комментатор Роберто Моралес поделился своим мнением по поводу патриотизма Элины Свитолиной:

«У Свитолиной очень много проектов, не только спортивных. Ей важность этого уже донесли, но у нее нет украинской идентификации.

Она понимает, что важно делать социальные проекты, но что нужно давать интервью украинским, она не понимает. Никто не заставляет ее говорить на украинском в повседневной жизни.

Она не делает шагов к тому, чтобы ее на 100% ассоциировали именно с Украиной. Она выучила английский, правильно? Это проблема воспитания. Не говорю, что всех спортсменов. Но в достаточном количестве.

Они вроде и выступают под украинским флагом, и ассоциации именно с украинцами у них нет, нет прямой аналогии, что ты – украинец. Здесь важно, на каком языке ты говоришь в быту.

Проблема, когда человек ничего не делает, чтобы давать интервью на государственном языке. Если он поедет в другую страну, и захочет приобрести ее гражданство, то, поверьте, он изучит язык.

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Очень мало у нас есть людей, которые внутренне настроены за Украину. Даже те, кто родился на Западной Украине и знают язык, но советская ментальность сказывается».

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Роберто Моралес.
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