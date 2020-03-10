Вольфсбург - Шахтер: матч Лиги Европы пройдет без зрителей

Новости спорта:Горняки не испытают давления немецких фанатов.

Матч 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург — Шахтер пройдет при закрытых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее с инициативой подобным образом ограничить мероприятия выступил Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Со зрителями в рамках 1/8 финала предварительно сыграют Истанбул Башакшехир — Копенгаген, Айнтрахт — Базель и Рейнджерс — Байер, без зрителей — Олимпиакос — Вулверхэмптон, Интер — Хетафе, Севилья — Рома и ЛАСК — МЮ.

Сегодня должно быть официально объявлено о том, что без зрителей будут сыграны и ближайшие матчи чемпионата Германии.

Матч Вольфсбург — Шахтер пройдет 12 марта, начало в 22:00. Ответная встреча в Харькове запланирована на 19 марта.