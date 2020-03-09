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Вольфсбург - Шахтер: на кого ставят букмекеры в матче Лиги Европы

Вольфсбург - Шахтер: на кого ставят букмекеры в матче Лиги Европы
10:17 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Вольфсбург и Шахтер сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

В четверг, 12-го марта, немецкий Вольфсбург примет донецкий Шахтер в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Матч состоится на стадионе Фольксваген-Арена, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Фаворитом данного противостояния эксперты считают именно немецкую команду.

Так, в компании Parimatch на победу "волков" можно поставить с коэффициентом 2,14. Ничья оценивается в 3,40, а победа Шахтера - в 3,50.

Завершился первый этап УПЛ 2019/20: турнирные расклады

На то, что Вольфсбург не проиграет данную встречу, можно поставить с коэффициентом 1,30. Если вы верите в то, что не проиграет команда Каштру, на это коэфф. 1,71.

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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, Новости футбола, ФК Колос.
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