Вольфсбург - Шахтер: на кого ставят букмекеры в матче Лиги Европы

Новости спорта:Вольфсбург и Шахтер сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

В четверг, 12-го марта, немецкий Вольфсбург примет донецкий Шахтер в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Матч состоится на стадионе Фольксваген-Арена, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Фаворитом данного противостояния эксперты считают именно немецкую команду.

Так, в компании Parimatch на победу "волков" можно поставить с коэффициентом 2,14. Ничья оценивается в 3,40, а победа Шахтера - в 3,50.

На то, что Вольфсбург не проиграет данную встречу, можно поставить с коэффициентом 1,30. Если вы верите в то, что не проиграет команда Каштру, на это коэфф. 1,71.