Белодед рассказала о своей мотивации, планах и целях

Новости спорта:Дарья Белодед заявила, что не планирует затягивать профессиональную карьеру.

Двукратная чемпионка мира и Европы по дзюдо Дарья Белодед заявила, что не планирует затягивать профессиональную карьеру.

Украинка намерена задуматься о продолжении карьеры в 25 лет.

— Теперь уже ты выступаешь только на взрослых соревнованиях или по юниорам, молодежи тоже?

— Сейчас только по взрослым. Рейтинг я могу набрать только на таких соревнованиях. Чемпионат мира по юниорам по рейтинговым очкам сопоставим с Гран-при, он тоже идет в олимпийский рейтинг.

В 2019 году я на него не ездила, а в 2018-м выиграла мир по взрослым, а через месяц — по юниорам. В прошлом году решили не ехать, отдали приоритет Grand Slam, здесь дают больше очков.

2020-й — последний год, когда я могу участвовать по юниорам.

— До какого возраста планируешь оставаться в дзюдо?

— Не хотелось бы сильно затягивать свою карьеру, потому что это ущерб здоровью. В жизни нужно что-то менять, заниматься чем-то помимо спорта. Предполагаю, что лет до 25.

Напомним, на минувшей церемонии «Герои спортивного года» Дарью признали лучшей спортсменкой Украины, а личных тренеров Белодед — лучшими наставниками года.