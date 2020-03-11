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Нурмагомедов намерен нокаутировать Фергюсона

Нурмагомедов намерен нокаутировать Фергюсона
13:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов пообещал добиться досрочной победы в поединке с американцем Тони Фергюсоном.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, пообещал добиться досрочной победы в поединке с американцем Тони Фергюсоном. Напомним, бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

«Если посмотреть на его статистику, то становится понятно, что он настоящий боец. Поэтому мне нравится этот бой. Это настоящее испытание.

Многие думают, что он в состоянии победить меня. Вообще, так и становятся величайшими. Надо бить тех, кого все считают фаворитом.

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Я нацелен на досрочную победу. Я постараюсь победить его досрочно во втором или в третьем раунде», — сказал Нурмагомедов в интервью CBS Sports.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У Фергюсона 25 побед и 3 поражения в 28 поединках.

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон.
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