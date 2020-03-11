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Канада отменила Арктические зимние игры с участием тысяч спортсменов

Канада отменила Арктические зимние игры с участием тысяч спортсменов
13:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Арктические зимние игры должны были пройти с 15 по 21 марта.

Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 Канада отменила Арктические зимние игры, которые должны были состояться в городе Уайтхорс, столице территории Юкон.

Об этом объявила и.о. главного врача Юкона Кэтрин Эллиот.

“Не существует сценария, согласно которому мы считали бы безопасным проведение Арктических зимних игр”, - заявила Элиот.

Она отметила, что рекомендовала отменить международные соревнования, “из-за опасений по поводу безопасности и здоровья всех спортсменов, волонтеров и родственников”.

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По словам медика, сейчас в Юконе не зарегистрировано ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусом, но “даже один возможный случай заражения имел бы серьезные последствия”.

Арктические зимние игры должны были пройти 15-21 марта. Участие в них планировали принять около 2 тыс. спортсменов из Канады, США, Дании, Финляндии, Норвегии и РФ.

Игры, которые проводятся каждые два года, включают соревнования по 18 видам спорта, популярных среди коренных народов Севера.

Как сообщалось, 10 марта в Канаде зафиксировали первую смерть от коронавируса - жертвой COVID-19 стал житель дома для престарелых в провинции Британская Колумбия.

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Канада, Арктика, Коронавирус, Арктические зимние игры.
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