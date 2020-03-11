В УЕФА отреагировали на слухи о переносе Евро-2020

Новости спорта:В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали слухи о возможном переносе чемпионата Европы-2020 в связи с эпидемией коронавируса.

В пресс-службе УЕФА в комментарии Sport24, в частности, отметили, что на данный момент нет необходимости менять что-то в существующем расписании турнира, который должен стартовать 12 июня в Риме.

“Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи со всеми международными и местными властями по ситуации с коронавирусом. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем”, - отметили в пресс-службе УЕФА.

По информации Tribuna.com, УЕФА провел экстренное совещание по поводу влияния эпидемии коронавируса на проведение Евро-2020. На основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения УЕФА считает, что города смогут принять матчи Евро-2020 при наличии необходимой медицинской базы для помощи пациентам, зараженным вирусом COVID-19, а также соответствующей инфраструктуры для взаимодействия с десятками тысяч фанатов.

Напомним, что сборная Украины по футболу сейчас готовится к матчам Евро-2020, которые будут проходить 12 июня - 12 июля. Подопечные Андрея Шевченко попали в группу С финальной части XVI чемпионата Европы по футболу. Соперниками Украины стали Голландия, Австрия и победитель Пути D плей-офф Лиги наций УЕФА (Грузия, Беларусь, Македония, Косово). Первый матч Украина сыграет 14 июня в Амстердаме против Голландии.

В рамках подготовки к турниру украинские футболисты сыграют несколько товарищеских матчей, ближайшие из которых пройдут 27 марта (против Франции) и 31 марта (против Польши). Из-за угрозы распространения коронавируса эти спарринги будут проходить при пустых трибунах.

Как сообщалось, по состоянию на 10 марта, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, количество инфицированных вирусом Covid-19 в мире возросло до 115 977 человек. С начала вспышки эпидемии Covid-2019 в мире уже выздоровели 64 385 человек. Умерли от болезни 4 087 пациентов.