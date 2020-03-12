Этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене отменен

Новости спорта:Нынешний биатлонный сезон завершится в Контиолахти.

Заключительный этап Кубка мира по биатлону не состоится в норвежском Холменколлене в связи с эпидемией коронавируса. Власти Норвегии приняли решение с отменой всех массовых мероприятий в стране с числом участников свыше 500.

Гонки должны были пройти в Холменколлене с 20 по 22 марта. Оргкомитет соревнований сообщил, что гонки не переносятся и не откладываются.

"Мы на 100% поддерживаем решение местных властей. Нам следует серьезно отнестись к рекомендациям и информации, которую нам предоставили органы здравоохранения Норвегии", — заявила менеджер этапа в Норвегии Кристин Вестгрен Сетерой.

Напомним, что седьмой этап Кубка мира в чешском Нове-Место прошел без зрителей. Этап в Холменколлене должен пройти с 20 по 22 марта.

Сегодня, 12 марта, в рамках восьмого этапа Кубка мира в Контиолахти проходит спринтерская гонка.