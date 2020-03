Биатлон: результаты мужского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)

Новости спорта:Мужской масс-старт, венчавший соревновательную программу седьмого этапа Кубка мира, подарил настоящее наслаждение всем любителям биатлона – яркой и насыщенной борьбой.

А украинским фанатам он запомнится еще и тем, что двое наших спортсменов красивой гонкой обозначили свое место в элите мужского биатлона!

Йоханнес Бё начал гонку с места в карьер, стремясь морально подавить соперников. К первому рубежу в пределах десяти секунд от лидера сумели удержаться лишь соотечественники Тарьей Бё и Ветле Сьястад Кристиансен. Остальные к дебютной стрельбе отстали уже на полтора десятка секунд и больше!

Но лежка показала, что темп Бё-младшего оказался слишком высоким: дыхания норвежцу на все пять выстрелов не хватило, и последняя мишень Йоханнеса не закрылась. Лидер гонки отправился на круг штрафа, а в промежуточной тройке его заменил Дмитрий Пидручный, который ушел сразу следом за старшим Бё и Кристиансеном. Совсем рядом был и также чисто отстрелявшийся Артем Прима.

На втором круге Йоханнес включил ту же тактику. Быстро догнав группу лидеров, он ни на секунд не стал садиться за спины соперникам, а вышел в лидеры и продолжил взвинчивать темп. Понять норвежца можно: он увидел, что главные его соперники по сезону, французы, на старт вышли не в лучшей форме, и после первого рубежа и Мартен Фуркад, и Кантен Фийон Майе шли глубоко во вором десятке. Зато оба украинца держали темп лидера, за что в очередной раз на этом этапе нужно низко поклониться сервис-группе: лыжи ребят работали идеально!

Но повторилась ситуация не только на втором круге, но и на втором рубеже. Бё-младший вновь не обошелся без круга штрафа, и на этот раз догонять лидеров было уже не так просто: гандикап составлял уже 22 секунды, и после второй лежки норвежец оказался уже 11-м, непосредственно за своим главным соперником по Кубку мира Мартеном и… Дмитрием Пидручным, который также отработал с кругом штрафа, но сделал это быстрее Йоханнеса.

Зато Артем Прима и здесь был безупречен и ушел на трассу в лидирующей группе из шести спортсменов! Номинально первым был норвежец Кристиансен, но вся борьба в гонке была впереди – полтора десятка соперников шли в пределах 25-ти секунд – цена одного промаха!

«Проверка паспортов», как водится в масс-стартах, проходит в стрельбе стоя. К сожалению, «аусвайс» Примы вынудил его пойти на 300 штрафных метров: вторая установка, на которую встал Артем, оказалась несчастливой – два промаха. Но без украинского представительства первая пятерка не осталась – Дмитрий Пидручный подстраховал партнера: чистой стрельбой и четвертым местом на выходе со стадиона!

Впереди остались лишь трое – экс-чемпион мира в этой дисциплине Доминик Виндиш, немец Анрд Пайффер и Эмильен Жаклен – все трое не допустили ни одного промаха на предыдущих рубежах! Недостаток норвежцев в лидирующей тройке с лихвой компенсировался следующим квартетом, в котором Пидручного окружили сразу три скандинава во главе с Йоханнесом Бё! Дима отлично вписался в норвежскую команду и, работая посменно, к решающей стрельбе почти догнали беглецов!

Какие же электрические разряды рассекали воздух на стрельбище между стоящими биатлонистами! Семь соперников с практически равными шансами на победу!!! Лучше всех с напряжением момента справились Эмильен Жаклен, который сегодня закрыл все двадцать мишеней, и Йоханнес Бё, свои круги штрафа отмотавший после трех предыдущих рубежей! Именно эти двое в очном соперничестве решали судьбу победы в масс-старте.

Четыре секунды отставания на выходе со стадиона двужильный Йоханнес отыграл уже на первом подъеме. И дальше, не давая возможности французу опомниться, вышел вперед – и потянул за собой. Жаклен сразу потерял контакт с норвежцем, но до середины круга еще попытался сопротивляться. Однако силы были не равны – Бё с каждым шагом уходил все дальше, и, наконец, Эмильен сокрушенно покачал головой и начал оглядываться, думая не о том, чтобы бороться за победу, а чтобы не нажить себе на финише конкурентов за вторую позицию.

Но за спиной Жаклена шла горячая борьба за бронзу! Промахнувшись по разу на втором рубеже, на подиум претендовали Арнд Пайфер, Эрленн Бьонтегор и Дмитрий Пидручный! Чуть позади без особого успеха в эту группу пытались переложиться Фийон Майе, Кристиансен и Дале. На последнем километре темп в этой группе стал задавать немец, и включился так здорово, что норвежец и украинец вовремя среагировать на это ускорение не смогли.

Пайффер сделал задел в пару секунд, и этого оказалось достаточно, чтобы спокойно чувствовать себя на финишной прямой – третий. Для Бьонтегора и Пидручного каждая позиция на финише – на вес золота, и борьба между ними шла, словно не за «деревяшку» на этапе Кубка мира, а как минимум за олимпийскую медаль! Украинский капитан, заходя на финишную прямую за спиной норвежца, имел, казалось, меньше шансов. Но больше воли к борьбе! В каком-то неимоверном шпагате Пидручный растянулся, пытаясь оказаться хоть на сантиметр ближе к финишной черте! И эти усилия не пропали даром: сначала Дима добился фотофиниша с Эрленном, а в результате – и выиграл борьбу за благосклонность фототехники! Пидручный – четвертый!

Самых восторженных отзывов достойна и гонка в исполнении Артема Примы, который на первой половине дистанции составлял конкуренцию лидерам. Три промаха на двух стойках, к сожалению, заставили поумерить аппетиты, но и 11-я позиция – отличный результат!

А что же лидер Кубка мира? Ох, не зря Мартен Фуркад пропускал вчерашнюю эстафету… Похоже, силы француза действительно на пределе, и главная цель на сезон – Большой хрустальный глобус – становится уже не такой явной и даже где-то тяготит семикратного обладателя Кубка мира. Сегодня Мартен и на трассе проигрывал довольно много, и на рубеже – когда надо было включить максимальное самообладание – Фуркад «посыпался»! Два промаха француза отправили его на итоговое 14-е место в гонке – худший результат Мартена в сезоне, и в какой момент – когда борьба за Глобус выходит на финишную прямую!

После этапа в Нове-Место соперничество в общем зачете претерпело принципиальные изменения. Йоханнес Бё, хотя и поднялся пока на второе место, но уже стал теневым лидером тотала! Отсавание норвежца от Фуркада составляет 43 балла, а две худших гонки Мартена, которые могут быть вычтены по итогам сезона, уменьшают его актив на 56 очков! Драма каждый день…

Дмитрий Пидручный благодаря великолепному масс-старту сделал шаг вперед в общем зачете и теперь занимает 19-ю строчку. Артем Прима – 24-й.

Пауза в соревнованиях Кубка мира будет не долгой. Уже в четверг, 12 марта мужским спринтом стартует восьмой этап Кубка мира в Контиолахти. Но еще раньше, 11 марта, в борьбу за медали чемпионата Европы в Хохфильцене вступят наши юниоры. Не прощаемся надолго!

Масс-старт. Мужчины

1. Йоханнес Тингнес Бё (1+1+1+0) 39:32,7

2. Эмильен Жаклен (0+0+0+0) +15,1

3. Арнд Пайффер (0+0+0+1) +25,0

4. Дмитрий Пидручный (0+1+0+1) +27,9

...

11. Артем Прима (0+0+2+1) +1:08,2