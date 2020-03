Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)

Новости спорта:Женская программа седьмого этапа Кубка мира в Чехия Нове-Место завершалась сегодня гонкой с массовым стартом.

После того, как украинские тренеры решили не заявлять на гонку Елену Пидгрушную и предоставить спортсменке отдых перед следующими этапами Кубка мира, единственной представительницей нашей сборной в масс-старте стала Валя Семеренко. И она достойно презентовала команду в гонке!

Это был первый масс-старт для Вали в нынешнем сезоне, но чувствовала она себя в нем как рыба в воде. После первого рубежа украинка оказалась в лидирующей группе и держала темп соперниц. Надо сказать, что в целом по скорости и в этой гонке, и вообще в Нове-Место, Семеренко выглядит очень неплохо. Но вот лучшей стрельбы сегодня, к сожалению, не получилось.

По большому счету, срыв случился лишь на одном рубеже, после которого Валя отправилась на два круга штрафа, после чего наша биатлонистка оказалась в середине промежуточного протокола. В двух стойках Семеренко взяла себя в руки. Причем характерным был эпизод на третьем рубеже, когда, почувствовав неуверенность перед последним выстрелом, Валя взяла грамотную паузу и обошлась без штрафа.

It was an exciting race in the #NMNM20 women mass start with Tiril Eckhoff taking victory! The men are up next at 13.45 CET which means you have plenty of time to watch the women's highlights on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/nDcHgriNaM — IBU World Cup (@IBU_WC) March 8, 2020

К сожалению, после трех стартов подряд немного не хватило сил на последний круг – чтобы удержать седьмое место. Но и девятое место– повторение лучшего результата Вали в текущем сезоне и лучшее выступление в масс-старте в составе нашей сборной в нынешнем Кубке мира.

Масс-старт, обычно славящийся напряженной контактной борьбой вплоть до финиша, сегодня такого удовольствия болельщикам не подарил. По крайней мере – не в соперничестве за призовые места. Тирил Экхофф, захватившая уверенное лидерство после второго рубежа, в дальнейшем за счет скорости только наращивала секунды превосходства и перед заключительной стойкой вполне могла позволить себе промах.

Congratulations to the top 3 in the #NMNM20 women mass start! First place went to Tiril Eckhoff @NSSF_Biathlon, second to @hannaaaoberg and third to Franziska Preuss @skiverband. See the whole race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/LcQaKV44H2 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 8, 2020

Как раз такое послабление норвежка себе и позволила, выйдя, тем не менее, после круга штрафа намного впереди Ханны Эберг, которая после промаха на первом рубеже в дальнейшем ошибок себе не позволяла и финишировала второй. Третья позиция на подиуме – еще у одного мастера контактных гонок – Франциски Пройсс.

Но вообще, гонка получилась очень конкурентной. Достаточно сказать, что в первой десятке финишировали представительницы десяти разных команд! А наибольшим сюрпризом, пожалуй, стала восьмая позиция канадки Эммы Ландер.

Лидер Кубка мира Доротея Вирер, даже несмотря на три круга штрафа, финишировала высоко – пятой, и минимизировала потери в борьбе с соперницами за Большой хрустальный глобус. За спиной итальянки в тотале Тирил Экхофф и Ханна Эберг поменялись местами и теперь норвежка вышла на вторую строчку, уступая Доро 69 очков. Эберг отстает еще на два балла. Лучшей из украинок остается Елена Пидгрушная, которая теперь переместилась на 24-е место.

It's smiles all round from our top six women in the #NMNM20 mass start but Tiril Eckhoff is especially happy after her victory! Rewatch the whole race on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/Ok2BLN9CUH — IBU World Cup (@IBU_WC) March 8, 2020

Масс-старт. Женщины

1. Тирил Экхофф (0+0+0+1) 34:00,8

2. Ханна Эберг (1+0+0+0) +25,3

3. Франциска Пройсс (1+0+0+0) +32,4

...

9. Валя Семеренко (0+2+0+1) +1:14,8