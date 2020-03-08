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Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)

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Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)
14:28 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua Фото: Твиттер IBU_WC

Новости спорта:Женская программа седьмого этапа Кубка мира в Чехия Нове-Место завершалась сегодня гонкой с массовым стартом.

После того, как украинские тренеры решили не заявлять на гонку Елену Пидгрушную и предоставить спортсменке отдых перед следующими этапами Кубка мира, единственной представительницей нашей сборной в масс-старте стала Валя Семеренко. И она достойно презентовала команду в гонке!

Это был первый масс-старт для Вали в нынешнем сезоне, но чувствовала она себя в нем как рыба в воде. После первого рубежа украинка оказалась в лидирующей группе и держала темп соперниц. Надо сказать, что в целом по скорости и в этой гонке, и вообще в Нове-Место, Семеренко выглядит очень неплохо. Но вот лучшей стрельбы сегодня, к сожалению, не получилось.

По большому счету, срыв случился лишь на одном рубеже, после которого Валя отправилась на два круга штрафа, после чего наша биатлонистка оказалась в середине промежуточного протокола. В двух стойках Семеренко взяла себя в руки. Причем характерным был эпизод на третьем рубеже, когда, почувствовав неуверенность перед последним выстрелом, Валя взяла грамотную паузу и обошлась без штрафа.

К сожалению, после трех стартов подряд немного не хватило сил на последний круг – чтобы удержать седьмое место. Но и девятое место– повторение лучшего результата Вали в текущем сезоне и лучшее выступление в масс-старте в составе нашей сборной в нынешнем Кубке мира.

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Масс-старт, обычно славящийся напряженной контактной борьбой вплоть до финиша, сегодня такого удовольствия болельщикам не подарил. По крайней мере – не в соперничестве за призовые места. Тирил Экхофф, захватившая уверенное лидерство после второго рубежа, в дальнейшем за счет скорости только наращивала секунды превосходства и перед заключительной стойкой вполне могла позволить себе промах.

Как раз такое послабление норвежка себе и позволила, выйдя, тем не менее, после круга штрафа намного впереди Ханны Эберг, которая после промаха на первом рубеже в дальнейшем ошибок себе не позволяла и финишировала второй. Третья позиция на подиуме – еще у одного мастера контактных гонок – Франциски Пройсс.

Но вообще, гонка получилась очень конкурентной. Достаточно сказать, что в первой десятке финишировали представительницы десяти разных команд! А наибольшим сюрпризом, пожалуй, стала восьмая позиция канадки Эммы Ландер.

Лидер Кубка мира Доротея Вирер, даже несмотря на три круга штрафа, финишировала высоко – пятой, и минимизировала потери в борьбе с соперницами за Большой хрустальный глобус. За спиной итальянки в тотале Тирил Экхофф и Ханна Эберг поменялись местами и теперь норвежка вышла на вторую строчку, уступая Доро 69 очков. Эберг отстает еще на два балла. Лучшей из украинок остается Елена Пидгрушная, которая теперь переместилась на 24-е место.

Масс-старт. Женщины

1. Тирил Экхофф (0+0+0+1) 34:00,8

2. Ханна Эберг (1+0+0+0) +25,3

3. Франциска Пройсс (1+0+0+0) +32,4

...

9. Валя Семеренко (0+2+0+1) +1:14,8

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Биатлон, Новости биатлона, Нове-Место-2020, Соборная Украины по биатлону.
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