Просто сказка: Украина берет серебро в мужской эстафете в Нове-Место (Фото, Видео)

Биатлонисты сборной Украины завоевали в субботу серебряные медали в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). За нашу команду выступали Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.

Украинцы отстали от победителей - команды Норвегии на 38,2 секунды и имели 5 промахов на огневых рубежах.

Норвегия показала время 1 час 10 минут 25,3 секунды (5 промахов). Третьей была сборная Швеции (+43,3; 8 промахов; 1 штрафной круг). Всего в гонке приняли участие 26 команд.

Эстафета. Мужчины

