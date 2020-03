Результаты женской эстафеты в Нове-Место 7.03.20 (Фото, Видео)

На первом этапе в составе сборной Украины грандиозную работу провела Анастасия Меркушина! Учитывая сложные ветровые условия на стрельбище, выцеливание мишеней не имело смысла – то, что всем девушкам придется поработать с запасными патронами, было очевидно. И Настя использовала свой главный козырь – скорострельность!

После лежки с одним запасным, она уже через пару сотен метров дистанции вышла в лидеры, и стала отрываться от соперниц! Самых добрых слов сегодня заслуживает работа наших сервисменов – лыжи были просто отличными! Поддержать темп украинки смогла только Лиза Виттоцци, с которой Меркушина и пришла на второй рубеж.

Там украинка использовала ту же тактику – попытаться стрелять быстрее. В этот раз запасными патронами пришлось закрывать две мишени, но сделала это Меркушина почти в то же время, что итальянка отработала с одним! На последнем круге Виттоцци была чуть быстрее – но попробуйте найти в этом сезоне ту, кто сможет соперничать с итальянкой на первом этапе эстафеты! Но и Настя недалеко отпустила лидера – сработавшись с опытнейшей Екатериной Юрловой-Перхт, наша биатлонистка на передаче эстафеты была третье, всего через 11 секунд после Виттоцци.

Под стать нашему стартеру, великолепный этап провела и Юлия Джима! Первый круг украинка отработала за спиной Федерики Санфилиппо. Но итальянка уже по традиции завалила свой эстафетный этап – теперь уже в лежке, и после рубежа Юля вышла вперед!

Лидерство Украина не потеряла вплоть до финиша этапа, даже несмотря на два запасных патрона в стойке. Соперницы, с которыми Джима пришла на стрельбу, были еще менее точны – россиянка Ирина Старых и француженка Жюстин Бреза и вовсе отправились на круг штрафа. В итоге на экватор гонки наша команда пришла первой, опережая ближайших соперниц уже на 11 секунд! Прекрасная работа!

Следом за Юлей эстафету передали команды Польши и Швеции. Но у наших западных соседей нет ровной четверки, а шведки сегодня вышли на старт без своего лидера – Ханны Эберг. И потому главными соперницами виделись представительницы Германии, которые усилиями Каролин Хорхлер и Ванессы Хинц шли четвертыми с отставанием в 20 секунд, а также Норвегии – шедшие в полуминуте за украинками. Среди наиболее ярких провалов первой половины эстафеты – разве что Швейцария, которая на первом этапе после двух кругов штрафа откатилась в самый подвал гонки, а после второго этапа сумела подняться лишь на 13-е место.

Валя Семеренко, неожиданно взвалившая на себя бремя лидерства, с нервами на первом рубеже справилась здорово! Всего один запасной патрон – и сохраненное лидерство после стрельбы! Окрыленная успехом, Валя включилась на втором круге и начала увеличивать отрыв!

Возможно, высокий темп немного помешал отработать чисто – все мишени Валя закрыла при помощи всех допустимых запасных патронов. Но как раз этот запас позволил даже без идеальной точности остаться в борьбе. Семеренко ушла на дистанцию всего через четыре секунды после норвежки Ингрид Тандреволд и француженки Хлое Шевалье. Но на последнем круге Валя вновь была быстрейшей среди всех соперниц! Отыграв до финиша отставание, наша спортсменка передала эстафету второй – всего в двух десятых секунды за Норвегией! А сразу следом – Франция!

Елене Пидгрушной, как обычно, достался в соперницы весь цвет мирового биатлона. Тирил Экхофф и Анаис Бескон – прямые конкурентки, да еще и реактивная Дениз Херрманн в полуминуте позади. Первый рубеж если и изменил соотношение сил, то в нашу пользу: Пидгрушная отработала чисто, француженка с норвежкой использовали по одному запасному патрону, немка – два!

Но Лена не стала форсировать темп, позволив Экхофф и Бескон догнать себя к середине круга, и на стойку девушки пришли синхронно. Пидгрушная даже вышла на первую установку, которая… оказалась для нас несчастливой.

Лучше всех из трио лидеров со стойкой справилась… Экхофф! Пять точных выстрелов – и норвежка умчалась за очередной эстафетной победой для своей команды. В свою очередь, Бескон замешкалась и двумя промахами дала украинке шанс. Но воспользоваться этой возможностью у Лены не получилось. Пидгрушная не сумела закрыть мишень из восьми выстрелов и отправилась на круг штрафа, после чего пределом возможностей нашей команды в этой гонке стала тяжелая борьба за бронзу.

Ближайшей соперницей для украинки в борьбе за третье место стала россиянка Кристина Резцова, которую Пидгрушная уверенно обошла на середине круга. Но… позади стремительно набирала обороты Херрманн, заставившая сегодня пережить ощущение дежа-вю с эстафетой Антхольца. Но если тогда немка обошла нашего финишера задолго до финиша, то на этот раз Пидгрушная держалась до последней прямой, зубами цепляясь за этот шанс в надежде, что у немки силы закончатся чуть раньше.

Не закончились. На последних метрах Херрманн не оставила шансов, привезя команду на подиум в неудачно складывавшейся эстафете. Украина же, напротив, подарив массу положительных эмоций по ходу гонки, увы, осталась за чертой призеров…

Congratulations to the top 3 teams in the #NMNM20 women relay! It was a win for Norway @NSSF_Biathlon , second for France @FedFranceSki and third for Germany @skiverband . Rewatch all the action on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/2Wl0T439sp

Эстафета. Женщины

1. Норвегия Норвегия (0+8) 1:09:14,8

2. Франция Франция (1+10) +28,7

3. Германия Германия (1+14) +57,0

4. Украина Украина (1+12) +58,5

5. Россия Россия (1+12) +1:11,7

6. Италия Италия (0+11) +2:01,3

Полные результаты гонки:

Norway @NSSF_Biathlon were the top team in the #NMNM20 women relay but what happened to your nation? Find out here and then watch the race again in case you missed anything on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/KKQCPy9rhe

— IBU World Cup (@IBU_WC) March 7, 2020