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ГК Мотор вылетел из SEHA-Лиги

ГК Мотор вылетел из SEHA-Лиги
20:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГК Мотор

Новости спорта:По сумме двух матчей запорожский клуб уступил белорусам.

Во втором матче 1/4 финала гандбольной SEHA-Лиги запорожский "Мотор" проиграл на своей площадке белорусскому БГК имени Мешкова (Брест) 28:33. 

В ответном матче "Мотор" должен был отыграть два мяча после поражения в первом поединке (28:30). Однако, запорожская команда продержалась на равных лишь пол-тайма до перерыва. Далее доминировали гости, и победили 33:28.

Белорусский клуб вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары "Веспрем" (Венгрия) - "Войводина" (Сербия). В первом матче венгры победили 31:26.

Мотор проиграл БГК в четвертьфинале SEHA-Лиги

Напомним, в первом матче 1/4 финала гандбольной SEHA-Лиги запорожский "Мотор" проиграл на чужой площадке белорусском БГК имени Мешкова (Брест) 28:30.

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Гандбол, ГК Мотор, Новости гандбола.
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