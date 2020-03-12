НХЛ приостановила сезон

Новости спорта:Хоккейная лига отреагировала на то, что баскетболисты НБА заразились коронавирусом.

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приостановлен из-за распространения в мире пандемии коронавируса, сообщил официальный сайт НХЛ.

"В свете событий, происходящих связанных с коронавирусом, и после консультаций с медицинскими экспертами и созыва телефонной конференции Совета управляющих, Национальная хоккейная лига объявляет о прекращении сезона 2019/20, начиная с сегодняшних игр.

После вчерашних новостей о том, что игрок НБА дал положительный результат на коронавирус, и учитывая, что наши лиги разделяют так много помещений и раздевалок, есть вероятность, что какой-то член сообщества НХЛ в какой-то момент даст положительный результат на коронавирус. Мы не можем и дальше играть в такое время.

The NHL pauses the 2019-20 season. pic.twitter.com/bCi776ZFqX — NHL (@NHL) March 12, 2020

Наша цель - возобновить игру, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и разыграть Кубок Стэнли", - сказано в заявлении НХЛ.

Также в НХЛ посоветовали клубам не проводить тренировки и командные встречи на фоне сложившейся ситуации.

Напомним, ранее в США отменили сезона в НБА и МЛС. Два игрока команды Национальной баскетбольной ассоциации "Юта Джаз" заражены коронавирусом.