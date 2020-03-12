ЧМ-2020 по фигурном катанию отменен

Новости спорта:Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти 16-22 марта в канадском Монреале, отменили из-за возможного распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте чемпионата.

"Учитывая неопределенность относительно распространения вируса Covid-19 Канадской федерации фигурного катания и Международному союзу конькобежцев было сообщено правительством Квебека об отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба профессиональные объединения, выступающие соорганизаторами чемпионата, поддерживают принятое решение". "Как и власть, Канадская федерация фигурного катания и Международный союз конькобежцев внимательно относятся к здоровью и безопасности атлетов, тренеров, официальных лиц, волонтеров и зрителей", - отметили организаторы.

Это уже не первая отмена крупного спортивного события в Канаде из-за коронавируса. На прошлой неделе было объявлено об отмене Чемпионата мира по женскому хоккею, открытие которого было запланировано на 31 марта в провинции Новая Шотландия.

По состоянию на 11 марта на территории Канады подтвердили 103 случая заболевания новым коронавирусом. Болезнь унесла жизнь одного человека.