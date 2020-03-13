UFC не собирается отменять турнир с участием Нурмагомедова

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в UFC.
Бой должен пройти в ночь с 18 на 19 апреля в Бруклине (Нью-Йорк). Вчера, 12 марта, мэр города Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в связи с чем отменены все массовые мероприятия.
"Отменять турнир пока не планируется", — сказал источник агентства в UFC.
Ранее UFC разослал участникам турнира сообщения о том, что он может пройти без зрителей. Одним из возможных вариантов является перенос турнира на арену в Лас-Вегасе, как это уже произошло с турнирами в Коламбусе и Портленде.