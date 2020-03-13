Эстафету олимпийского огня остановили из-за коронавируса

Новости спорта:Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции остановил эстафету олимпийского огня Игр-2020 из-за опасений относительно распространения коронавируса.

Однако на следующей неделе огонь будет передан на афинском стадионе организаторам будущих соревнований, сообщает ANA-MPA.

"Греческий Олимпийский комитет в пятницу решил приостановить эстафету олимпийского огня в Греции для защиты здоровья населения от коронавируса", - сказано в сообщении.

Как отмечается, олимпийский огонь начал эстафету по Греции 12 марта после зажжения огня в Древней Олимпии и в первый день добрался до города Каламата.

В пятницу он продолжил эстафету в город Спарта. Однако у местных властей вызвал беспокойство тот факт, что на официальную церемонию передачи огня начали сходиться тысячи зрителей. Ведь в условиях стремительного распространения коронавируса это опасно.

Поэтому греческий Олимпийский комитет по согласованию с министерством здравоохранения Греции и Международным олимпийским комитетом принял решение об отмене оставшейся части программы.

Передача олимпийского огня Японии, организатору Олимпиады "Токио 2020", будет проведена в четверг, 19 марта, на стадионе "Панатинаикос" в Афинах, без участия общественности.

Завершится эстафета в день открытия Олимпиады-2020 в Токио - 24 июля.