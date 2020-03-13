Биатлон: этап Кубка мира в Контиолахти сократят, завтра пройдут решающие гонки

Такое решение приняли тренеры и представители команд на совещании после завершения женской спринтерской гонки.
Ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции был отменён девятый этап Кубка мира, который должен был пройти в Норвегии. Спринтерские гонки в Контиолахти прошли без зрителей.
15 марта должны были пройти супермикст и смешанная эстафета. Обе гонки отменены, так как многие команды из-за ситуации с коронавирусом в своих странах уже покинули или в ближайшее время покинут Контиолахти.
Главной интригой мужской гонки преследования станет борьба за Кубок мира в общем зачёте между норвежцем Йоханнесом Бё и французом Мартеном Фуркадом.
В женском персьюите также ведется борьба за Кубок мира: итальянка Доротея Вирер поборется за главную награду сезона с норвежкой Тириль Экхофф.