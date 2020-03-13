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Пятница, 13.03.2020
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Биатлон: результаты женского спринта в Контиолахти 13.03.20 (Фото, Видео)
Биатлон: результаты женского спринта в Контиолахти 13.03.20 (Фото, Видео)
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Биатлон: этап Кубка мира в Контиолахти сократят, завтра пройдут решающие гонки

Биатлон: этап Кубка мира в Контиолахти сократят, завтра пройдут решающие гонки
20:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Кубок мира по биатлону сезона-2019/2020 завершится завтра, 14 марта, гонками преследования на восьмом этапе в Контиолахти (Финляндия).

Такое решение приняли тренеры и представители команд на совещании после завершения женской спринтерской гонки.

Ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции был отменён девятый этап Кубка мира, который должен был пройти в Норвегии. Спринтерские гонки в Контиолахти прошли без зрителей.

15 марта должны были пройти супермикст и смешанная эстафета. Обе гонки отменены, так как многие команды из-за ситуации с коронавирусом в своих странах уже покинули или в ближайшее время покинут Контиолахти.

Биатлон: результаты женского спринта в Контиолахти 13.03.20 (Фото, Видео)

Главной интригой мужской гонки преследования станет борьба за Кубок мира в общем зачёте между норвежцем Йоханнесом Бё и французом Мартеном Фуркадом.

В женском персьюите также ведется борьба за Кубок мира: итальянка Доротея Вирер поборется за главную награду сезона с норвежкой Тириль Экхофф.

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Биатлон, Новости биатлона, Коронавирус, Кубок мира по биатлону 2019/20.
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