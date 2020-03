Биатлон: результаты женского спринта в Контиолахти 13.03.20 (Фото, Видео)

На последнем этапе Кубка мира в Финляндия Контиолахти во время одной гонки – женского спринта, природа решила компенсировать весь тот недостаток снега, который биатлонисты испытывали на протяжении сезона. Еще накануне, .как говорится, ничто не предвещало. Но незадолго до старта пошел мощный снеговой заряд, и вся стратегия тренеров команд по расстановке спортсменок по стартовым группам пошла на смарку.

Снег и сильный ветер существенно усложнили и работу на огневых рубежах, потому то количество нулей, которые продемонстрировали накануне мужчины, сегодня было неосуществимой мечтой. Но к середине гонки снег утих, и в этой ситуации прозорливыми оказались наставники украинской команды, отправившие двух наиболее готовых спортсменок команды в последнюю стартовую группу.

Но воспользоваться преимуществами более укатанной трассы нашим девушкам не удалось – помешала неточность на огневых рубежах. Увы, никому из наших девушек не удалось закрыть все мишени, а с одним штрафом спринт отработала лишь Валя Семеренко. Но этот промах в стойке лишил Валю места в цветочной церемонии. Она и стала лучшей в украинской команде, финишировав 14-й.

Два промаха и кубковые очки за 30-е и 32-е места заработали Вита Семеренко и Анастасия Меркушина. А вот Юлия Джима (53-я) и Елена Пидгрушная (57-я) не без труда отобрались в гонку преследования, много проиграв за счет стрельбы с тремя кругами штрафа.

Но как будто не было никакого ветра для Дениз Херрманн! Немка на удивление уверенно отработала лежку, после чего всего с одним промахом прошла стойку и выиграла спринт! Более того, сборной Германии удался победный дубль, поскольку непривычно высокую для спринта скорость продемонстрировала Франциска Пройсс и на финише уступила подруге по сборной всего 20 секунд и стала второй!

Конкурировать с Херрманн по скорости сегодня могли лишь две соперницы. Но Кайса Макаряйнен в очередной раз выключила себя из борьбы на втором рубеже, после которого ушла на три круга штрафа. А вот Тирил Экхофф была чуть точнее и, позволив себе по одной ошибке на каждом рубеже, в итоге поднялась на бронзовую ступень подиума!

А что же лидер Кубка мира? Доротея Вирер вновь продемонстрировала хороший средний уровень – и по скорости, и по скорострельности была рядом с десяткой лучших. Но вот огневые рубежи вновь подвели итальянку. Допустив три промаха, обладательница желтого биба финишировала лишь 19-й.

В общем зачете провальная гонка Вирер не сошла ей с рук. Если победительница спринта Дениз Херрманн до гонки располагалась слишком далеко, чтобы бросить вызов в борьбе за Большой хрустальный глобус, а Ханна Эберг провела такой же неудачный спринт, как и Доротея (шведка лишь 26-я с четырьмя промахами), то Тирил Экхофф включилась в борьбу!

Если до сегодняшнего дня в борьбе за победу в сезоне все казалось предопределенным, то нынешние 26 очков отставания норвежки – совсем не приговор. Особенно если учесть, что из результат Вирер еще будет вычтено 18 баллов за одну из предыдущих неудачных гонок, а Экхоф такие потери не грозят. Таким образом, реальный запас Вирер – всего 8 очков, и при этом на старте гонки преследования она будет отставать от единственной оставшейся соперницы на 47 секунд и 16 позиций! И теперь для завоевания главного трофея, который, казалось, у Доро уже в кармане, ей необходимо совершить маленькое биатлонное чудо. Впрочем, такие чудеса в карьере итальянки уже бывали неоднократно, потому завтрашний персьют будет грандиозно захватывающим!

