Биатлон: результаты женского спринта в Контиолахти 13.03.20 (Фото, Видео)

Новости спорта:Дениз Херрманн выиграла заключительный спринт сезона.

На последнем этапе Кубка мира в Финляндия Контиолахти во время одной гонки – женского спринта, природа решила компенсировать весь тот недостаток снега, который биатлонисты испытывали на протяжении сезона. Еще накануне, .как говорится, ничто не предвещало. Но незадолго до старта пошел мощный снеговой заряд, и вся стратегия тренеров команд по расстановке спортсменок по стартовым группам пошла на смарку.

Снег и сильный ветер существенно усложнили и работу на огневых рубежах, потому то количество нулей, которые продемонстрировали накануне мужчины, сегодня было неосуществимой мечтой. Но к середине гонки снег утих, и в этой ситуации прозорливыми оказались наставники украинской команды, отправившие двух наиболее готовых спортсменок команды в последнюю стартовую группу.

Но воспользоваться преимуществами более укатанной трассы нашим девушкам не удалось – помешала неточность на огневых рубежах. Увы, никому из наших девушек не удалось закрыть все мишени, а с одним штрафом спринт отработала лишь Валя Семеренко. Но этот промах в стойке лишил Валю места в цветочной церемонии. Она и стала лучшей в украинской команде, финишировав 14-й.

Два промаха и кубковые очки за 30-е и 32-е места заработали Вита Семеренко и Анастасия Меркушина. А вот Юлия Джима (53-я) и Елена Пидгрушная (57-я) не без труда отобрались в гонку преследования, много проиграв за счет стрельбы с тремя кругами штрафа.

Но как будто не было никакого ветра для Дениз Херрманн! Немка на удивление уверенно отработала лежку, после чего всего с одним промахом прошла стойку и выиграла спринт! Более того, сборной Германии удался победный дубль, поскольку непривычно высокую для спринта скорость продемонстрировала Франциска Пройсс и на финише уступила подруге по сборной всего 20 секунд и стала второй!

Конкурировать с Херрманн по скорости сегодня могли лишь две соперницы. Но Кайса Макаряйнен в очередной раз выключила себя из борьбы на втором рубеже, после которого ушла на три круга штрафа. А вот Тирил Экхофф была чуть точнее и, позволив себе по одной ошибке на каждом рубеже, в итоге поднялась на бронзовую ступень подиума!

А что же лидер Кубка мира? Доротея Вирер вновь продемонстрировала хороший средний уровень – и по скорости, и по скорострельности была рядом с десяткой лучших. Но вот огневые рубежи вновь подвели итальянку. Допустив три промаха, обладательница желтого биба финишировала лишь 19-й.

В общем зачете провальная гонка Вирер не сошла ей с рук. Если победительница спринта Дениз Херрманн до гонки располагалась слишком далеко, чтобы бросить вызов в борьбе за Большой хрустальный глобус, а Ханна Эберг провела такой же неудачный спринт, как и Доротея (шведка лишь 26-я с четырьмя промахами), то Тирил Экхофф включилась в борьбу!

Если до сегодняшнего дня в борьбе за победу в сезоне все казалось предопределенным, то нынешние 26 очков отставания норвежки – совсем не приговор. Особенно если учесть, что из результат Вирер еще будет вычтено 18 баллов за одну из предыдущих неудачных гонок, а Экхоф такие потери не грозят. Таким образом, реальный запас Вирер – всего 8 очков, и при этом на старте гонки преследования она будет отставать от единственной оставшейся соперницы на 47 секунд и 16 позиций! И теперь для завоевания главного трофея, который, казалось, у Доро уже в кармане, ей необходимо совершить маленькое биатлонное чудо. Впрочем, такие чудеса в карьере итальянки уже бывали неоднократно, потому завтрашний персьют будет грандиозно захватывающим!

It's prize giving time! See our top six at the flower ceremony led by the #KON20 sprint winner @DeniseHerrmann_ . Remember you can see the full race replay on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/lXVokriLOe — IBU World Cup (@IBU_WC) March 13, 2020

Ну а для Херрманн дополнительным бонусом станет завоевание Малого хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок, который немка вырвала из рук Вирер в последней спринтерской гонке сезона, опередив итальянку всего на девять баллов!

Зачет Кубка наций такой интригой похвастать не может. Сборная Норвегии еще до двух смешанных эстафет гарантировала себе победу – ее превосходство над командой Германии уже составляет 663 очка. Украина остается шестой и, учитывая, что сегодня отставание от идущих пятыми россиянок еще увеличилось, шансы на борьбу за максимальную квоту теперь выглядят призрачными.

Завтра восьмой этап Кубка мира в Контиолахти продолжится гонками преследования у мужчин и женщин.

Спринт. Женщины

1. Дениз Херрманн (0+1) 20:00,5

2. Франциска Пройсс (1+0) +20,1

3. Тирил Экхофф (1+1) +32,3

...

14. Валя Семеренко (0+1) +1:04,1

30. Вита Семеренко (1+1) +1:43,0

32. Анастасия Меркушина (0+2) +1:45,2

53. Юлия Джима (1+2) +2:13,2

57. Елена Пидгрушная (3+0) +2:23,4