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У Макгрегора умерла родственница из-за коронавируса

У Макгрегора умерла родственница из-за коронавируса
11:19 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Коронавирус забрал жизнь тети Конора.

31-летний ирландский боец UFC и бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгегор в «Инстаграме» сообщил о смерти своей тёти от коронавируса. Он опубликовал обращение, в котором напомнил о важности личной гигиены в условиях коронавирусной пандемии.

«Хорошие привычки, которые мы приобретём от этой дикой атаки, в будущем сделают нас сильнее. Гигиена рук, гигиена лица — то, что мы все должны делать.

Я всегда соблюдаю гигиену рук, но недостаточно. Люди часто говорят мне: «Пожалуйста, мне не нужна фотография, просто позвольте пожать вам руку». И я соглашаюсь, поскольку это более эффективно, чем делать фото. Но это слишком небрежно. Будьте бдительны в отношении личной гигиены и личного пространства.

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Эти фотографии сделаны несколько дней назад в студии в центре Дублина. Я сидел и готовился к прямому эфиру, когда мне позвонили и сообщили, что моя любимая тетушка Энн скончалась. Жизнь для меня остановилась.

Моя бедная тетушка. Этот тупой грёбаный вирус. Что за хрень происходит?» — написал Макгрегор.

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UFC, Новости спорта, Коронавирус, Конор Магрегор.
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