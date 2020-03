Фуркад выиграл свою последнюю гонку (Фото, Видео)

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Фуркад, стартовавший вторым по результатам спринта, преодолел дистанцию за 31 минуту 25 секунд, допустив 3 промаха.

Второе место занял ещё один французский биатлонист — Кентен Фийон Майе. Тройку лучших замкнул француз Эмильен Жаклен.

Норвежец Йоханнес Бё допустил четыре промаха и финишировал лишь четвёртым.

biathletes for Martin Fourcade in Kontiolahti.

Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, финишировавший 16-м.

Преследование. Мужчины

He began his career with a pursuit win and ended it with one too! A great final victory for Martin Fourcade in the Kontiolahti men pursuit.

