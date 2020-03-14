Ледяные Волки обыграли Белый Барс и сравняли счет в серии плей-офф УХЛ

Новости спорта:Команда из Киева обыграла "Белый Барс"и перевела серию в третий матч.

В украинском хоккейной лиге (УХЛ) продолжается плей-офф. В ответном четвертьфинальном матче "Белый Барс"(Белая Церковь) проиграл на своей площадке "Ледяным Волкам" (Киев) 2:4. Счет в серии стал 1:1. Судьба противостояния решится в третьем поединке.

В первом матче "Белый Барс"победил в столице 4:2. На своем льду в Белой Церкви хозяева неожиданно проиграли 2:4. В составе "Белого Барса"отличились Морозов и Благой. За "Ледяных Волков"шайбы забросили: Гиндулин, Жигалов, Воробьев, Шабанов.

Победитель в этой паре определится в третьем матче и будет играть в полуфинале против "Кременчуга".

Напомним, в первом четвертьфинальном матче в другой паре "Днепр" (Херсон) победил на чужой площадке "Динамо" (Харьков) 8:1.