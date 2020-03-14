Йоханнес Бе выиграл Кубок мира по биатлону 2019/20

Новости спорта:Йоханнес Бе не попал в число призеров персьюита в Контиолахти, однако 4-е место в гонке обеспечило норвежку победу в общем зачете Кубка мира.

Заключительную гонку Кубка мира сезона 2019/2020, преследование в Контиолахти, выиграл Мартен Фуркад. Для легендарного француза это была прощальная гонка в карьере.

Однако победы Фуркаду не хватило, чтобы победить в общем зачете Кубка мира. Йоханнесу Бё хватило четвертого места, чтобы обеспечить себя трофей с преимуществом в 2 очка.

Таким образом, Йоханнес Бе становится обладателем Кубка мира во второй раз подряд. До этого 7 лет подряд трофей брал именно Фуркад.

Топ-10 итогового общего зачета:

Лучшим из украинцев в общем зачете стал Дмитрий Пидручный: 17-е место с 366 очками.