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"Король умер, да здравствует король": Фуркад попрощался с биатлоном

"Король умер, да здравствует король": Фуркад попрощался с биатлоном
20:49 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Прославленный французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу в прощальной гонке.

Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти, но это не помогло ему завоевать восьмой в карьере Кубок мира.

"Прекрасное чувство, даже не мечтал о таком завершении карьеры. Это непростое решение, я люблю соревноваться и выступать, но сейчас время принести другое вдохновение в этот вид спорта. Уже нет шансов, что вернусь обратно, так как пообещал дочери. Эти 10 лет были великолепными. Король умер, да здравствует король!" — приводит слова Фуркада "Матч ТВ".

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира. Выигрывал "Большой хрустальный глобус" 7 лет подряд, пока в сезоне-2018/2019 трофей не отобрал норвежец Йоханнес Бё.

Напомним, ранее Жулия Симон выиграла последнюю гонку сезона.

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Биатлон, Мартен Фуркад, Новости биатлона, Контиолахти-2020.
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