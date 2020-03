Женский персьюит завершил биатлонный сезон (Фото, Видео)

Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти. "Серебро" сегодня завоевала швейцарка Селина Гаспарин, "бронза" досталась итальянке Лизе Виттоцци.

Завершающая карьеру хозяйка трассы Кайса Мякяряйнен финишировала четвёртой. Норвежка Тириль Экхофф только на одну позицию опередила итальянку Доротею Вирер.

Лучший результат среди украинок показала Анастасия Меркушина, финишировавшая 24-й.

Преследование. Женщины

1. Жюлья Симон (0+1+1+0) 30:43,5

2. Селина Гаспарин (1+2+1+0) +17,3

3. Лиза Виттоцци (1+1+1+1) +20,9

...

24. Анастасия Меркушина (1+0+1+1) +1:53,5

30. Валя Семеренко (1+2+3+0) +2:16,4

35. Вита Семеренко (0+1+2+1) +2:45,8

Полные результаты гонки:

