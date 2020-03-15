Французы уронили Фуркада во время празднования (Видео)

Новости спорта:Мартен Фуркад мог получить травму уже после гонки.

Французские биатлонисты уронили соотечественника, Мартена Фуркада, когда качали его после победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Победа в гонке преследования не позволила Фуркаду выиграть общий зачёт Кубка мира. Обладателем "Большого хрустального глобуса" стал норвежец Йоханнес Бё, финишировавший в последней гонке сезона четвёртым.

Видео доступно в твиттере la chaine L'Équipe:

Et la célébration du staff des Bleus pour Martin Fourcade avec... une chute sans gravité #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/sOxBHvrQXf — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 14, 2020

Напомним, о завершении карьеры по итогам сезона Мартен сообщил после спринтерской гонки в Контиолахти. Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира. Выигрывал "Большой хрустальный глобус" 7 лет подряд, пока в сезоне-2018/2019 трофей не отобрал норвежец Йоханнес Бё.