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Французы уронили Фуркада во время празднования (Видео)

Французы уронили Фуркада во время празднования (Видео)
14:47 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мартен Фуркад мог получить травму уже после гонки.

Французские биатлонисты уронили соотечественника, Мартена Фуркада, когда качали его после победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Победа в гонке преследования не позволила Фуркаду выиграть общий зачёт Кубка мира. Обладателем "Большого хрустального глобуса" стал норвежец Йоханнес Бё, финишировавший в последней гонке сезона четвёртым.

Видео доступно в твиттере la chaine L'Équipe:

"Король умер, да здравствует король": Фуркад попрощался с биатлоном

Напомним, о завершении карьеры по итогам сезона Мартен сообщил после спринтерской гонки в Контиолахти. Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира. Выигрывал "Большой хрустальный глобус" 7 лет подряд, пока в сезоне-2018/2019 трофей не отобрал норвежец Йоханнес Бё.

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Биатлон, Мартен Фуркад, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона.
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