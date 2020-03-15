"Впервые покидаю Кубок мира здоровым": Фуркад сделал шокирующее признание

Новости спорта:Мартен Фуркад завершил карьеру гонкой преследования в Контиолахти.

Французский биатлонист Мартен Фуркад своеобразно подвёл итоги последнего сезона в профессиональном спорте.

"Впервые за 12 лет карьеры покидаю Кубок мира, будучи здоровым. Вот что значит опыт", — написал Мартен в "Твиттере".

Фуркад выиграл последнюю гонку сезона на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), однако этого не хватило для завоевания восьмого "Большого хрустального глобуса" в карьере. Главный трофей сезона выиграл Йоханнес Бё из Норвегии.

Напомним, о завершении карьеры по итогам сезона 31-летний француз сообщил после спринтерской гонки в Контиолахти. Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира. Выигрывал "Большой хрустальный глобус" 7 лет подряд, пока в сезоне-2018/2019 трофей не отобрал норвежец Бё.