Днепр пробился в полуфинал плей-офф УХЛ

Новости спорта:Команда из Херсона дважды легко обыграла харьковское "Динамо".

В украинской хоккейной лиге (УХЛ) продолжается плей-офф. В ответном четвертьфинальном матче "Днепр" (Херсон) победил на собственной площадке "Динамо" (Харьков) 12:0. "Днепр" выиграл серию 2:0 и вышел в полуфинал.

В первом матче "Днепр" победило в Харькове 8:1. На своем льду в Херсоне у хозяева опять не было никаких проблем - 12:0. Шайбы в составе херсонцев забрасывали: Чернышенко (дважды), Шибаев, Афанасьев, Матерухин (дважды), Янишевский Жвачкин, Дорофеев.

В полуфинале "Днепр" будет играть против "Донбасса".

Напомним, в другой паре во втором четвертьфинальном матче "Белый Барс" (Белая Церковь) проиграл на своей площадке "Ледяным Волкам" (Киев) 2:4. Счет в серии стал 1:1. Судьба противостояния решится 16 марта в третьем поединке.