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Пидручный рассказал, как прощался с Фуркадом

Пидручный рассказал, как прощался с Фуркадом
17:09 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua Фото: biathlon.com.ua

Новости спорта:Дмитрий Пидручный прокомментировал завершение карьеры Мартена Фуркада.

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный высказался о завершении карьеры Мартеном Фуркадом.

По словам украинца, он равнялся на француза и считает его уникальным биатлонистом.

"Я подошел к нему, поздравил и поблагодарил за те года, что я мог с ним бороться, выступать вместе. Не скажу, что он был для меня кумиром, но я равнялся на него. Было очень приятно бегать с таким топовым спортсменом. Он уникальный человек и биатлонист, которые бывают, наверное, раз в десятилетие.

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Приятно, что мне доводилось с ним бороться. Жаль, что он решил вот так завершить карьеру, потому что в этом году он реально один из немногих, кто навязал борьбу Йоханнесу. Фийон-Майе еще пытался, но все равно – для Бе Фуркад был самым сильным конкурентом. Посмотрим, как будет дальше", - сказал Пидручный.

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Биатлон, Мартен Фуркад, Новости биатлона, Дмитрий Пидручный.
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