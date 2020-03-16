Динамо выбыло из борьбы за медали в чемпионате Украины (Видео)

Новости спорта:ХК Днепр без проблем прошел в полуфинал чемпионата Украины по хоккею.

В Херсоне состоялся второй четвертьфинальный поединок плей-офф Украинской хоккейной лиги — Пари - Матч между местным "Днепром" и харьковским МХК "Динамо".

Отметим, что до этой встречи "щуки" вели в серии со счётом 1:0 и сполна воспользовались своим шансом закончить четвертьфинал сухой победой.

Хозяева были сильнее гостей из Харькова в каждом периоде. Это вылилось в разгромную победу 12:0.

По ходу матча дублями отметились Дмитрий Чернышенко, Александр Матерухин и Алексей Янишевсий, а голкипер Олег Петров оформил первый шатаут в плей-офф.

Соперником "Днепра" в 1/2 станет действующий чемпион ХК "Донбасс".