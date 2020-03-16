Динамо выбыло из борьбы за медали в чемпионате Украины (Видео)

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16:25 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта:ХК Днепр без проблем прошел в полуфинал чемпионата Украины по хоккею.

В Херсоне состоялся второй четвертьфинальный поединок плей-офф Украинской хоккейной лиги — Пари - Матч между местным "Днепром" и харьковским МХК "Динамо".

Отметим, что до этой встречи "щуки" вели в серии со счётом 1:0 и сполна воспользовались своим шансом закончить четвертьфинал сухой победой.

Хозяева были сильнее гостей из Харькова в каждом периоде. Это вылилось в разгромную победу 12:0.

По ходу матча дублями отметились Дмитрий Чернышенко, Александр Матерухин и Алексей Янишевсий, а голкипер Олег Петров оформил первый шатаут в плей-офф.

В другой четвертьфинальной паре плей-офф счет равный 

Соперником "Днепра" в 1/2 станет действующий чемпион ХК "Донбасс".

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ХК Динамо, Новости спорта, Новости хоккея, ФХУ, УХЛ, ХК Днепр.
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