Украинский игрок Перуджи: Паника и туалетная бумага не помогут от этого вируса (Фото)

Новости спорта:Украинский волейболист Плотницкий призвал не паниковать и соблюдать правила гигиены.

Украинский доигровщик "Перуджи" Олег Плотницкий сообщил, что ситуация с коронавирусом в Италии ухудшилась.

"Немного о ситуации в Италии с коронавирусом и волейболом. За последние три дня ситуация изменилась не в лучшую сторону.

Во-первых, появилась полиция в городе. Полицейские больше контролируют движение автомобилей и могут остановить любого. В случае, если та информация, которую вы предоставили полиции о своем маршруте не подтверждается, можно получить штраф.

Во-вторых, теперь обязательно нужно иметь маску для того, чтобы попасть в супермаркет.

Что касается волейбола, до 23 марта мы остаемся в расположении клуба. 23 числа все клубы и руководство итальянской лиги соберутся для очередного совещания. Сейчас большинство склоняется к тому, чтобы завершить чемпионат досрочно. Остается подождать одну неделю, и тогда будет больше информации.

Не болейте, мойте руки и следите за собой. А еще помните, что паника и туалетная бумага не спасут нас от этого вируса", – написал Плотницкий в фейсбук.