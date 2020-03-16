Белый Барс добыл тяжелую победу над Ледяными Волками (Видео)

В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги Белый Барс в овертайме обыграл столичных Ледяных Волков.
Гости повели в счете в середине первой двадцатиминутки благодаря шайбе Сергея Микульчика. Уже в начале второго периода Белый Барс отметился дважды. Шайбами отличились Феликс Морозов и Богдан Грицюк.
До конца второго периода команды обменялись шайбами Романа Благого и Владислава Воробьева. В начале третьей двадцатиминутки Никита Лесников забросил четвертую шайбу команды из Белой Церкви в матче.
Удержать победный счет Белый Барс не смог. Ледяные Волки сравняли счет усилиями Никиты Жигалова и Игоря Шаманского. В овертайме точный бросок Благого принес Барсам победу и путевку в полуфинал плей-офф.
В 1/2 финала Белый Барс встретится с Кременчугом. Во второй полуфинальной паре сыграют Днепр и Донбасс.