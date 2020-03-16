Скачать
Понедельник, 16.03.2020
Всему виной коронавирус: матчи сборной Украины не состоятся
Товарищеские поединки Украины с Францией и Польшей отменены
Еще один топовый европейский чемпионат отменен из-за пандемии
Бундеслига официально отменила игры до 2 апреля из-за Коронавируса
Полное доминирование АПЛ: названы самые дорогие составы футбольных клубов Европы
Ливерпуль имеет самый дорогой состав в топ-5 лигах, Ювентус всего лишь 10-й
Ман Сити назвал сумму отступных за свою звезду
Марез может сменить Манчестер Сити на ПСЖ

Белый Барс добыл тяжелую победу над Ледяными Волками (Видео)

Белый Барс добыл тяжелую победу над Ледяными Волками (Видео)
22:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: УХЛ

Новости спорта:Белый Барс последним пробился в 1/2 УХЛ.

В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги Белый Барс в овертайме обыграл столичных Ледяных Волков.

Гости повели в счете в середине первой двадцатиминутки благодаря шайбе Сергея Микульчика. Уже в начале второго периода Белый Барс отметился дважды. Шайбами отличились Феликс Морозов и Богдан Грицюк.

До конца второго периода команды обменялись шайбами Романа Благого и Владислава Воробьева. В начале третьей двадцатиминутки Никита Лесников забросил четвертую шайбу команды из Белой Церкви в матче.

Удержать победный счет Белый Барс не смог. Ледяные Волки сравняли счет усилиями Никиты Жигалова и Игоря Шаманского. В овертайме точный бросок Благого принес Барсам победу и путевку в полуфинал плей-офф.

В 1/2 финала Белый Барс встретится с Кременчугом. Во второй полуфинальной паре сыграют Днепр и Донбасс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, ФХУ, УХЛ, Белый Барс, ХК Ледяные Волки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский форвард Назарий Русин забил 1000-й домашний гол Динамо в чемпионатах Украины
02 Динамо - Десна: слова Суркиса после матча УПЛ 15.03.2020
03 Мудрик заинтересовал топ-клубы Серии А Рому и Аталанту (Видео)
04 Динамо - Десна: результат и видеообзор матча УПЛ 15.03.20
05 Петряк: Живу в "колхозе", так спокойнее (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь