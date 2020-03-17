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Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поведала о допинг-тестах

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поведала о допинг-тестах
10:56 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Украинская легкоатлетка панически боится принимать медицинские препараты.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину, рассказала о том, как относится к приему медицинских препаратов и тестировании на допинг.

«Очень панически отношусь к этому. Никогда не выпью препарат, если раньше его не принимала. Предварительно всегда консультируюсь с врачом сборной. Он всегда подскажет аналог, если именно этот не подходит. На самом деле очень страшно, можно выпить таблетку от головной боли и в ней может содержаться запрещенное вещество. В итоге никому не сможешь доказать, что у тебя просто болела голова.

Допинг-тесты сдаю невероятно часто, после каждого зимнего старта я сразу шла и сдавала пробы. Между стартами еще бывает такое, что допинг-офицеры WADA (Всемирное антидопинговое агентство - прим.) приходят домой.

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Это происходит следующим образом: каждый день указывается место, где в конкретный час мы находимся. Обычно спортсмены вписывают временной промежуток с 5 до 6, либо с 6 до 7 утра и место, где они ночуют. Также допинг-офицеры могут прийти на тренировку, но только в тот промежуток времени, который указал спортсмен.

Если ты отсутствуешь, то можно получить флажок, это означает предупреждение. Три флажка - дисквалификация», - рассказала Марина.

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Легкая атлетика, Новости легкой атлетики, Марина Бех-Романчук.
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