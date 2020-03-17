"Залы, манежи, стадионы": Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук посетовала на развитие спорта в Украине

Новости спорта:Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук недовольна развитием легкой атлетики в Украине.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину, рассказала о состоянии спортивной инфраструктуры в Украине.

"Что касается стадионов, то все изменилось в лучшую сторону. К примеру, тот же Луцк, который сейчас постоянно принимает чемпионаты Украины по легкой атлетике. Недавно сделали реконструкцию стадиона в Ужгороде. Есть много таких примеров.

Но все еще есть большая проблема с манежами. Недавно прошла реконструкция такого спортивного объекта в Березняках в Киеве. Там было огромное количество желающих заниматься, а места всем не хватало. Также провели реконструкцию манежа в Сумах, потому что там была очень старая дорожка.

Что касается новых сооружений, то ничего нового не появляется. Это очень обидно, потому что хотелось бы, чтобы в Украине был не один манеж, а несколько и они находились в разных частях страны. К сожалению, только Сумы сейчас могут принимать чемпионат Украины в помещении, никакой альтернативы этому нет. Это главная проблема легкой атлетике на данном этапе", - сказала Марина.