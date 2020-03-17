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"Залы, манежи, стадионы": Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук посетовала на развитие спорта в Украине

"Залы, манежи, стадионы": Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук посетовала на развитие спорта в Украине
12:25 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук недовольна развитием легкой атлетики в Украине.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину, рассказала о состоянии спортивной инфраструктуры в Украине.

"Что касается стадионов, то все изменилось в лучшую сторону. К примеру, тот же Луцк, который сейчас постоянно принимает чемпионаты Украины по легкой атлетике. Недавно сделали реконструкцию стадиона в Ужгороде. Есть много таких примеров.

Но все еще есть большая проблема с манежами. Недавно прошла реконструкция такого спортивного объекта в Березняках в Киеве. Там было огромное количество желающих заниматься, а места всем не хватало. Также провели реконструкцию манежа в Сумах, потому что там была очень старая дорожка.

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Что касается новых сооружений, то ничего нового не появляется. Это очень обидно, потому что хотелось бы, чтобы в Украине был не один манеж, а несколько и они находились в разных частях страны. К сожалению, только Сумы сейчас могут принимать чемпионат Украины в помещении, никакой альтернативы этому нет. Это главная проблема легкой атлетике на данном этапе", - сказала Марина.

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Легкая атлетика, Новости легкой атлетики, Марина Бех-Романчук.
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