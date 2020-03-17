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Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон: Дэйна Уайт высказался о бое UFC

Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон: Дэйна Уайт высказался о бое UFC
12:48 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Дэйна Уайт заявил, что бой Нурмагомедов - Фернюсон состоится.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что решительно настроен провести бой между Хабибом Нурмагомедовым (28-0) и американцем Тони Фергюсоном (25-3) на фоне пандемии коронавируса.

По словам функционера, он готов вынести бой за пределы США ради гарантий его проведения.

"Во что бы то ни стало. Без зрителей. Вероятно, даже не в Соединенных Штатах. Но этот бой состоится", — заявил Уайт.

Нурмагомедов обратился к общественности накануне боя с Фергюсоном

Изначально бой планировали провести в Нью-Йорке, где позже был введен запрет на проведение массовых мероприятий. Не удастся организовать поединок и в Неваде.

В последнем бою непобежденный Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Дастина Пуарье. Фергюсон в июне победил соотечественника Дональда Серроне техническим нокаутом.

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MMA, UFC, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон, Дэйна Уайт.
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