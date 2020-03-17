Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон: Дэйна Уайт высказался о бое UFC

Новости спорта:Дэйна Уайт заявил, что бой Нурмагомедов - Фернюсон состоится.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что решительно настроен провести бой между Хабибом Нурмагомедовым (28-0) и американцем Тони Фергюсоном (25-3) на фоне пандемии коронавируса.

По словам функционера, он готов вынести бой за пределы США ради гарантий его проведения.

"Во что бы то ни стало. Без зрителей. Вероятно, даже не в Соединенных Штатах. Но этот бой состоится", — заявил Уайт.

Изначально бой планировали провести в Нью-Йорке, где позже был введен запрет на проведение массовых мероприятий. Не удастся организовать поединок и в Неваде.

В последнем бою непобежденный Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Дастина Пуарье. Фергюсон в июне победил соотечественника Дональда Серроне техническим нокаутом.