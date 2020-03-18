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Бывший временный чемпион UFC Колби Ковингтон высказался о пандемии коронавируса

Бывший временный чемпион UFC Колби Ковингтон высказался о пандемии коронавируса
14:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Колби Ковингтон считает, что людям нужно просто больше знать о ситуации и почаще мыть руки.

Американский боец MMA Колби Ковингтон, бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе, дал понять, что не слишком серьезно относится к угрозе распространения коронавирусной инфекции, из-за которой во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

"Мы здоровые, молодые профессиональные спортсмены. Мы и так подвергаемся опасности, когда выходим в октагон, где сражаемся друг с другом. Так что же такого опасного в этом небольшом гриппе?

Считаю, людям нужно просто больше знать о ситуации, почаще мыть руки, дистанцироваться от общества и всё такое. А мы, будучи профессиональными спортсменами, и так достаточно рискуем.

Колби Ковингтон считает, что бойцы ММА и так подвержены огромному риску/Фото: instagram colbycovmma

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Общался с болельщиком из Китая. Он сказал, что они 30 дней были на карантине в своих домах, после чего новых случаев заболевания практически не было. Все паникуют и действуют нерационально", — цитирует Ковингтона MMA Fighting.

В своем последнем бою Колби Ковингтон сразился с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом. Поединок завершился кровавым нокаутом.

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MMA, Коронавирус, Новости ММА, Колби Ковингтон, Смешанные единобортсва.
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