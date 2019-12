Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC Усман - Ковингтон (Видео)

В его главном событии встретились Камару Усман и Колби Ковингтон. На кону встречи стоял титул в полусреднем весе.

Соперники практически не тратили времени на разведку и с первых минут шли в размен. Усман несколько раз провёл великолепные атаки в корпус соперника, Ковингтон выцеливал голову соперника. Во втором раунде Колби пробил ниже пояса, и рефери дал Усману небольшую передышку.

В третьем раунде Колби снизил темп, а Усман продолжал проводить атаки по корпусу Ковингтону. В середине раунда американец пошёл вперёд и попал пальцем в глаз Усману. Рефери снова остановил встречу и вызвал в клетку врача, но нигериец выразил готовность продолжать встречу. Четвёртый раунд прошёл в жёсткой борьбе, напряжение в октагоне росло, и рефери остановил встречу, чтобы вразумить бойцов. В пятом раунде Ковингтон действовал менее активно.

Видео нокаута:

AND STILL!!!!

Knockout by Kamaru Usman against Trump’s favorite white supremacist UFC fighter Colby Covington.

Mauled him in the 5th round with two knockdowns. pic.twitter.com/y1ghshaQNy

