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Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC Усман - Ковингтон (Видео)

Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC Усман - Ковингтон (Видео)
09:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В Лас-Вегасе, США, завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 245.

В его главном событии встретились Камару Усман и Колби Ковингтон. На кону встречи стоял титул в полусреднем весе.

Соперники практически не тратили времени на разведку и с первых минут шли в размен. Усман несколько раз провёл великолепные атаки в корпус соперника, Ковингтон выцеливал голову соперника. Во втором раунде Колби пробил ниже пояса, и рефери дал Усману небольшую передышку.

В третьем раунде Колби снизил темп, а Усман продолжал проводить атаки по корпусу Ковингтону. В середине раунда американец пошёл вперёд и попал пальцем в глаз Усману. Рефери снова остановил встречу и вызвал в клетку врача, но нигериец выразил готовность продолжать встречу. Четвёртый раунд прошёл в жёсткой борьбе, напряжение в октагоне росло, и рефери остановил встречу, чтобы вразумить бойцов. В пятом раунде Ковингтон действовал менее активно.

Видео нокаута:

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Усман же не сбавлял обороты и в конце пятиминутки сумел сначала отправить соперника в нокдаун, а затем потряс его во второй раз и бросился на добивание. В итоге рефери вынужден был остановить встречу и зафиксировать досрочную победу Усмана. Таким образом, Камару защитил титул чемпиона в полусреднем весе.

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MMA, UFC, Новости ММА, UFC 245.
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