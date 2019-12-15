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Волкановски завоевал пояс в UFC (Видео)

Волкановски завоевал пояс в UFC (Видео)
09:14 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Волкановски стал победителем в бою с Холлоуэем единогласным решением судей.

Макс Холлоуэй и Александер Волкановски встретились в соглавном бою UFC 245, в котором первый защищал свой чемпионский титул полулегкого веса.

Первые два раунда были равными, но уже начиная с третьего австралиец начал доминировать, оставив за собой два раунда.

В пятой пятиминутке Холлоуэй пытался взвинтить темп и завершил раунд несколькими точными атаками. Однако это не помогло американцу сохранить титул. Судьи единогласно отдали победу Вокановски - 48:47, 48:47, 50:45.

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Напомним, что в прошлом поединке Холлоуэй провел успешную защиту против Эдгара.

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MMA, Новости ММА, Макс Холлоуэй, UFC 245, Макс Холлоуэй - Александер Волкановски, Александер Волкановски.
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