Волкановски завоевал пояс в UFC (Видео)

Макс Холлоуэй и Александер Волкановски встретились в соглавном бою UFC 245, в котором первый защищал свой чемпионский титул полулегкого веса.
Первые два раунда были равными, но уже начиная с третьего австралиец начал доминировать, оставив за собой два раунда.
В пятой пятиминутке Холлоуэй пытался взвинтить темп и завершил раунд несколькими точными атаками. Однако это не помогло американцу сохранить титул. Судьи единогласно отдали победу Вокановски - 48:47, 48:47, 50:45.
He has DONE it!
@AlexVolkanovski derails the Blessed Express at #UFC245! pic.twitter.com/ekpfAWeQ3N
— UFC (@ufc) December 15, 2019
Напомним, что в прошлом поединке Холлоуэй провел успешную защиту против Эдгара.