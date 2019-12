Волкановски завоевал пояс в UFC (Видео)

Макс Холлоуэй и Александер Волкановски встретились в соглавном бою UFC 245, в котором первый защищал свой чемпионский титул полулегкого веса.

Первые два раунда были равными, но уже начиная с третьего австралиец начал доминировать, оставив за собой два раунда.

В пятой пятиминутке Холлоуэй пытался взвинтить темп и завершил раунд несколькими точными атаками. Однако это не помогло американцу сохранить титул. Судьи единогласно отдали победу Вокановски - 48:47, 48:47, 50:45.

He has DONE it!

@AlexVolkanovski derails the Blessed Express at #UFC245! pic.twitter.com/ekpfAWeQ3N

— UFC (@ufc) December 15, 2019