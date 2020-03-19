Бой Нурмагомедов - Фергюсон будет перенесен из Нью-йорка

Новости спорта:Бой Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон будет перенесен в другое место.

В UFC официально подтвердили, что поединок обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона нельзя будет провести в Бруклине (Нью-Йорк). Решение принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк.

"Мероприятие не состоится в "Барклайс Центр" в Бруклине, как было объявлено ранее. Решение принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк, а также в соответствии с ограничениями штата Нью-Йорк на проведение крупных публичных собраний.

Дополнительные детали, включая новое место проведения турнира, будут объявлены после подтверждения. Владельцы билетов могут запросить полный возврат средств. Интернет- и телефонные заказы будут автоматически отменены и возвращены", — сказано в сообщении UFC.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен пройти 18 апреля. Ранее президент UFC Дэна Уайт заверил, что поединок состоится, но не в США.