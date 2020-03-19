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Спортивная семья: Марина Бех и Михаил Романчук задумались о детях

Спортивная семья: Марина Бех и Михаил Романчук задумались о детях
15:28 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Instagram

Новости спорта:Украинская легкоатлетка задумалась о паузе в карьере.

Марина Бех-Романчук до приостановки мирового спорта из-за пандемии коронавируса выиграла общий зачет престижной серии World Athletics Indoor Tour и утвердилась в статусе одной из главных претенденток на медаль Олимпиады в Токио.

"Хотелось бы после Олимпиады взять небольшую паузу. Для меня семья – главное, в жизни нет абсолютно ничего важнее. И если проведение ОИ станет под вопросом, то для меня это будет огромный стресс.

Каждый год в легкой атлетике на вес золота и не хочется его зря терять. Поэтому я очень надеюсь, что ситуация улучшится и переноса не будет.

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Если пойду в декретный отпуск, то потом обязательно вернусь в профессиональный спорт. Считаю, что у меня еще будет достаточно много времени тренироваться, ездить на старты и показывать высокие результаты. Но это жизнь и спланировать все идеально невозможно. Тем не менее, хотелось бы пойди в декрет, спокойно родить и после этого вернуться", - отметила украинка.

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Легкая атлетика, Новости легкой атлетики, Марина Бех-Романчук.
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