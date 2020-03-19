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"Я кашлял кровью": Итальянский бегун Меллони рассказал, как у него обнаружили коронавирус

"Я кашлял кровью": Итальянский бегун Меллони рассказал, как у него обнаружили коронавирус
21:59 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Эдоардо Меллони рассказал о последствиях эпидемии.

Известный итальянский бегун Эдоардо Меллони рассказал, как проходит его выздоровление от коронавируса.

"Сейчас я в порядке. К счастью, я попал в больницу вовремя и надеюсь, что уже в ближайшее время вернусь домой. Учитывая, что симптомы коронавируса субъективны и передаются от человека к человеку. У меня например все началось с банальной лихорадки, температуры 37,5 и небольшого кашля.

Со временем кашель становился все более интенсивным, пока не стал беспрерывно длиться по 5-10 минут. Сильный и сухой. Во время одного из таких случаев я обнаружил, что кашляю кровью. После этого меня отправили в отделение неотложной помощи".

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"Нельзя недооценивать и другой симптом. Полная или частичная потеря чувств вкуса и запаха также важны. Уже в больнице обнаружил эти симптомы у двух из трех пациентов. Это симптомы, которые также могут появляться у людей, у которых нет других симптомов, таких как кашель или лихорадка, поэтому они полезны для самооценки.

Насколько я понимаю, потеря вкуса бывает и полной. До сих пор некоторые не могут различить кусочек шоколада, вареную морковь или пасту с соусом", - сказал Меллони в интервью AIPS Media.

Следить за ситуацией с коронавирусом за 19 марта можно в этой статье.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Бег, Коронавирус, Эдоардо Меллони.
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