Коронавирус покорил: отменили Игры Непокоренных

Новости спорта:Игры Непокоренных перенесли на следующий год из-за пандемии.

Игры Непокоренных решено перенести на следующий год в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Invictus Games Foundation.

"Все участники и организаторы Игр Непокоренных 2020 включая родственников участников, волонтерови, партнеров, спонсоров, сталкиваются с пандемией, которую вызвал коронавирус. В результате этого организация Игр Непокоренных 2020 в Гааге стала невозможной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Игры Непокоренных должны состояться в мае или июне 2021 года.

Напомним, "Игры Непокоренных-2020" должны были пройти 9 - 16 мая 2020 в Гааге (Нидерланды). Украина в третий раз должна была участвовать в соревнованиях. В прошлом году украинская сборная на "Играх Непокоренных-2018" завоевала 20 медалей.

Ранее из-за коронавируса в Нидерландах отменили ежегодный песенный конкурс Евровидение-2020, который в этом году должен был проходить в Роттердаме.