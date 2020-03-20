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Пятница, 20.03.2020
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Коронавирус покорил: отменили Игры Непокоренных

Коронавирус покорил: отменили Игры Непокоренных
08:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Игры Непокоренных перенесли на следующий год из-за пандемии.

Игры Непокоренных решено перенести на следующий год в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Invictus Games Foundation.

"Все участники и организаторы Игр Непокоренных 2020 включая родственников участников, волонтерови, партнеров, спонсоров, сталкиваются с пандемией, которую вызвал коронавирус. В результате этого организация Игр Непокоренных 2020 в Гааге стала невозможной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Игры Непокоренных должны состояться в мае или июне 2021 года.

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Напомним, "Игры Непокоренных-2020" должны были пройти 9 - 16 мая 2020 в Гааге (Нидерланды). Украина в третий раз должна была участвовать в соревнованиях. В прошлом году украинская сборная на "Играх Непокоренных-2018" завоевала 20 медалей.

Ранее из-за коронавируса в Нидерландах отменили ежегодный песенный конкурс Евровидение-2020, который в этом году должен был проходить в Роттердаме.

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Спорт, Новости спорта, Коронавирус, игры непокоренных.
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