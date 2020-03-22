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Украинский игрок итальянского клуба: Это трудное время для всех нас

Украинский игрок итальянского клуба: Это трудное время для всех нас
08:30 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Фейсбук

Новости спорта:Волейболист Олег Плотницкий просит украинцев серьезно отнестись к коронавирусу.

Украинский доигровщик "Перуджи" Олег Плотницкий рассказал, как его подписчики отреагировали на его обращение к украинцам на тему коронавируса.

"Вчерашняя моя публикация на тему коронавируса в Украине получила очень много комментариев, как положительных, так и отрицательных.

Я, конечно, все прочитал, и, возможно, не все прокомментировал, да и не буду. Потому что у каждого из нас свое мнение на эту тему, и кого-то убеждать я не собираюсь. Я только пытаюсь советовать, как на мой взгляд может быть лучше и как делаю сам.

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Но среди комментариев были и те, которые написаны итальянцами. Они не поленились и с помощью переводчика прочитали то, что я опубликовал. Я переведу вам не дословно их содержание. То, что чаще всего было написано в их комментариях:

Мы надеемся, что люди прислушиваются твоим советам;

Нельзя относиться к этому вирусу безразлично;

Оставайтесь дома;

Это трудное время для всех нас, всем удачи.

Эти все люди являются реальными, я их лично знаю. Далее выбор за вами: верить, что этот вирус на самом деле опасный, или повторить печальный, ужасный, плачевный опыт Италии", – написал Плотницкий в фейсбук.

В данный момент в мире насчитывается 301 455 случаев заболевания коронавирусом. 12 954 человека стали жертвами болезни.

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Все по теме:

Коронавирус, Перуджа, Воллейбол, Олег Плотницкий.
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