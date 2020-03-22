Бой Нурмагомедов - Фегюсон переносить не будут

Новости спорта:Супер-бой Хабиба против Фергюсона не станут, но нужно найти место для проведения.

Бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не будет перенесен из-за пандемии коронавируса и состоится 18 апреля.

Организация опубликовала мини-анонс поединка в своем Instagram, заявив, что до события осталось 4 недели.

Осталось лишь определиться с местом боя, поскольку штаты Невада и Нью-Йорк уже запретили проведение каких-либо спортивных мероприятий на своей территории.

Ранее президент UFC Дана Уайт завил, что бой Хабиба и Фергюсона состоится даже при пустых трибунах.

В последнем бою непобежденный Нурмагомедов удушающим приемом разобрался с Дастином Пуарье. Фергюсон прошлым летом техническим нокаутом победил соотечественника Дональда Серроне.