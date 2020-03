Чемпионат мира 2020 года по хоккею отменен из-за пандемии коронавируса

Международная федерация хоккея из-за эпидемии коронавируса отменила чемпионат мира 2020 года, информирует официальный сайт организации. Напомним, турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии, где быстро растёт число заболевших.

Большинство хоккейных турниров по всему миру остановлено или досрочно прервано из-за коронавируса, в том числе международные соревнования.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

The 2020 IIHF Ice Hockey World Championship has been cancelled due to the coronavirus pandemic, it has been confirmed today by the IIHF Council. Story: https://t.co/N3rr4RucLT pic.twitter.com/uBQ9Uf8PVL

— IIHF (@IIHFHockey) March 21, 2020