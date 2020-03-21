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Чемпионат мира 2020 года по хоккею отменен из-за пандемии коронавируса

Чемпионат мира 2020 года по хоккею отменен из-за пандемии коронавируса
17:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Турнир должен был пройти в Швейцарии в мае.

Международная федерация хоккея из-за эпидемии коронавируса отменила чемпионат мира 2020 года, информирует официальный сайт организации. Напомним, турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии, где быстро растёт число заболевших.

Большинство хоккейных турниров по всему миру остановлено или досрочно прервано из-за коронавируса, в том числе международные соревнования.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тысяч.

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Хоккей, Новости хоккея, Коронавирус, Чемпионат мира 2020 года по хоккею.
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