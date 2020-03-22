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Президент МОК: Полная отмена Олимпиады - это наименее честное решение

Президент МОК: Полная отмена Олимпиады - это наименее честное решение
17:48 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Руководство МОК сохраняет надежду провести Олимпийские игры в Токио.

После переноса Евро-2020 на следующий год под вопросом остается Олимпиада, которая должна начаться в июле, однако может быть перенесена или вовсе отменена.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах указывает на сложность таких решений.

"Олимпийские Игры - это не футбольный матч, так просто перенести на следующую субботу не получится. Игры - очень сложное спортивное мероприятие, и нужно с умом подходить ко всем решениям".

"Полная отмена Олимпиады - это наименее честное решение. Это уничтожит мечту 11 тысяч спортсменов", - считает Бах.

Организаторы Олимпиады-2020 уже начали готовиться к переносу Игр

Ранее не исключалось, что из-за пандемии коронавируса Олимпиаду перенесут на лето 2021 года.

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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада-2020, Коронавирус, Томас Бах, Токио-2020.
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