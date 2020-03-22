Президент МОК: Полная отмена Олимпиады - это наименее честное решение

Новости спорта:Руководство МОК сохраняет надежду провести Олимпийские игры в Токио.

После переноса Евро-2020 на следующий год под вопросом остается Олимпиада, которая должна начаться в июле, однако может быть перенесена или вовсе отменена.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах указывает на сложность таких решений.

"Олимпийские Игры - это не футбольный матч, так просто перенести на следующую субботу не получится. Игры - очень сложное спортивное мероприятие, и нужно с умом подходить ко всем решениям".

"Полная отмена Олимпиады - это наименее честное решение. Это уничтожит мечту 11 тысяч спортсменов", - считает Бах.

Ранее не исключалось, что из-за пандемии коронавируса Олимпиаду перенесут на лето 2021 года.