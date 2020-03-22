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МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц

МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
19:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Все идет к тому, что Олимпиаду-2020 в Токио перенесут.

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о проведении Олимпийских игр-2020 в Токио не раньше, чем через 4 недели, сообщил журналист ITV Стив Скотт в Twitter.

"Исполнительный комитет МОК отложил на 4 недели принятие окончательного решения по этому вопросу. Затем они оценят ситуацию, прежде чем принимать альтернативные планы. Это первый раз, когда они назначили крайний срок для решения", - написал Скотт.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако их проведение в запланированные сроки под угрозой из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады-2020 уже начали готовиться к переносу Игр.

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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада-2020, Коронавирус, Токио-2020.
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