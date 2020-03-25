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Украинский гимнаст Верняев отреагировал на перенос Олимпиады-2020

Украинский гимнаст Верняев отреагировал на перенос Олимпиады-2020
11:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинский гимнаст Олег Верняев прокомментировал перенос Олимпиады-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Олег Верняев в комментарии Tribuna, в частности, отметил, что для гимнастов важна мышечная память, а если карантин затянется до апреля или мая, то потом будет трудно восстановиться, за месяц не набрать форму.

"Это на 100% очевидное решение. ...Здесь уже идет вопрос интересов здоровья человечества, а не просто спорта. Еще один плюс переноса - это время на подготовку. Как готовиться к Олимпийским Играм, если я 9 дней уже не тренируюсь? У меня не тот вид спорта, когда можно покачаться дома и не забыть гимнастику. У нас совсем другое. Для нас важна мышечная память. Поверьте, это очень сложно. Я два года после операции восстанавливался.

Если карантин затянется до апреля или мая, то потом очень трудно восстановиться. За месяц ты не наберешь форму. В этом плане может и лучше, что перенесли Олимпиаду на следующий год, потому что будет куча соревнований.

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У нас до конца не прошли отборы на Олимпийские Игры на Кубках мира. Если бы оставили Олимпиаду, как и планировалось в июле-августе, то получается, что нужно Кубки мира проводить в июне. Это очень сложно гимнасту подвести себя так, чтобы отобраться, ведь конкуренция большая, и сразу же выступить на Играх", - сказал Верняев.

Как сообщалось, вчера премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что договорился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом об отсрочке Олимпийских игр-2020 в Токио примерно на год из-за пандемии коронавируса. Олимпийские игры должны состояться не позднее лета 2021 года.

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Все по теме:

Олимпиада-2020, Коронавирус, Олег Верняев, Спортивная гимнастика, Токио-2020, Олимпийские игры в Токио.
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