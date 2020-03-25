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Украинские гребцы досрочно завершили сбор в Италии из-за переноса Игр в Токио

Украинские гребцы досрочно завершили сбор в Италии из-за переноса Игр в Токио
14:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukraine-canoe.org

Новости спорта:Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ досрочно завершила тренировочный сбор в Италии из-за переноса Олимпийских игр-2020.

Уже сегодня национальная команда прибудет в Киев. Об этом сообщает пресс-служба Федерации каноэ Украины.

"В связи с тем, что Олимпийские игры-2020 перенесены на 2021 год, сбор национальной сборной Украины по гребле, проходивший на итальянской Сардинии с 9 марта, был немедленно завершен. По плану он должен был продлиться до 28 марта. Уже сегодня команда приземлится в Киеве", - говорится в сообщении.

По словам главного тренера сборной Украины Юрия Чабана, спортсмены продолжат подготовку на местах по индивидуальному плану после 14-дневной самоизоляции.

Никаких мероприятий по гребле, а также УТС, во время действия карантина не будет.

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Как сообщалось, вчера премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что договорился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом об отсрочке Олимпийских игр-2020 в Токио примерно на год из-за пандемии коронавируса. Олимпийские игры должны состояться не позднее лета 2021 года.

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Все по теме:

Олимпиада-2020, Коронавирус, Токио-2020, Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ, Олимпийские игрры.
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